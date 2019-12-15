عملاق جديد ينضم لسوق السيارات الصينية لمنافسة «مرسيدس» و«بي إم دبليو»

بكين(صدى):

أثارت السيارة الصينية الجديدة ” هونج تشي اتش 7 “، ضجة كبيرة في عالم السيارات بالأيام القليلة الماضية، نظرًا لاختلافها كليًا عن كافة السيارات الصينية التي تم إصدارها من قبل.

وتستعد تلك السيارة لمنافسة العمالقة ” بي إم دبليو 5 سيريس “، ” مرسيديس اي كلاس “، ” أودي ايه 6 “، حيث تأتي السيارة أكبر منهم ليصل طولها إلى 5.1 متر.

كما تحمل السيارة هيكل مطلي بلونين مثل السيارة الإنجليزية ” مولسان ” ، كما تم تصميمها من الأمام بشكل يشبه سيارات رولز رويس، ومن الخلف يشبه سيارة ” كاديلاك إكس تي إس ” الأمريكية.

كما تم تصميم واجهة السيارة بشبك أمامي كبير به أضواء مخفية رفيعة، بالإضافة لمصابيح ليد في الخلف يمتد من الجانبين بشكل ممتد.

وأكدت وسائل الإعلام الصينية، أن السيارة تأتي على محرك 4 سلندر بسعة لترين، وتم التركيز على كفاءة ترشيد استهلاك البنزين وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ومن المتوقع إطلاق تلك السيارة خلال شهر يناير أو فبراير من العام المقبل، خاصة بعدما تم الانتهاء منها في الوقت الحالي ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.