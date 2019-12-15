بعد هروب داكوستا من الاتحاد .. عدنان جستنيه يهدد بـ «كب العشاء»

ماجد محمد(صدى):

هدد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، بـ «كب العشاء» وفق معلومات موثقة وبراهين قاطعة، بعد هروب مروان داكوستا بسبب عدم استلام مستحقاته.

وقالت جستنيه :« ما يحدث لنادي الاتحاد من تجاهل رغم كل الخطابات الرسمية والوعود المقدمة بحل القضايا التي لها علاقة مباشرة بهئية الرياضة تكفلت بتسديد مستحقاتها ستضطر الإعلام المهتم بالشأن الاتحادي إلى كب العشاء وفق معلومات موثقة بالأدلة والبراهين القاطعة سكتنا بمافيه الكفاية».

غادر المغربي مروان داكوستا، مدينة جدة، بعد فسخ عقده مع نادي الاتحاد؛ إثر عدم تسلُّم مستحقاته.

وكشفت مصادر، أن الثنائي كريم الأحمدي وإليكساندر بريجوفيتش ينوون فسخ عقودهم خلال الأيام المقبلة ما لم يستلمون مسحقاتهم.

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