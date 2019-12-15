شاهد .. عريس يُفسد ليلة العمر ويصدم العروس

تبلّيسي(صدى):

وثّق مقطع فيديو قيل إنه حدث في جورجيا، قيام عريس بإفساد إحدى أهم لحظات الزفاف بالنسبة للعروس، وهي مراسم تقطيع الكعك.

وأوضح الفيديو، العريس وهو يقطع كعك الزفاف ثم ألقى السكين على الأرض، لتقوم امرأة موجودة في المكان باحتواء الموقف وإعادة السكين إليه مرة أخرى.

وفي حين غابت الابتسامة عن وجه العروسين وحل مكانها القلق والتوتر، أكمل العريس تقطيع الكعك ثم ألقى السكين على الطاولة، فقامت المرأة مرة أخرى بتقطيع قطعة حلوى لإطعامها للعروس عملًا بالتقليد الشهير.

وتناول العريس الحلوى وأطعم عروسه دون ابتسامة، ثم انتزع زجاجة شراب من أحد الأشخاص وركل كعكة الزفاف بعصبية وسط صدمة من الحضور.