بالصور.. طفلة تفوز بـ3 ميداليات ذهبية وهي حافية القدمين

مانيلا(صدى):

تمكنت طفلة فلبينية من تحقيق إنجاز ضخم وهي حافية القدمين، من خلال فوزها بثلاث ميداليات ذهبية خلال بطولة في بلادها.

وأوضح موقع World of Buzz، أن الطفلة ريا بولس صاحبة الـ11 عامًا فازن بالمركز الأول في مسابقات 400 و800 و1500 متر، رغم عدم ارتداؤها حذاء رياضي.

وحرصت الطفلة ريا بولس على لف قدميها برباطين طبيين، كما كتبت عليهما اسم العلامة التجارية «نايك» والشعار الخاص بها.

وحصلت الطفلة على تعاطف الكثيرين حول العالم، إذ تحدت ظروف والدها المعيشية الصعبة وخاضت التحدي دون حذاء رياضي وتمكنت من الفوز.