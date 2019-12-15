مروان داكوستا يفسخ عقده مع الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

غادر المغربي مروان داكوستا، مدينة جدة، بعد فسخ عقده مع نادي الاتحاد؛ إثر عدم تسلُّم مستحقاته.

وكشفت مصادر، أن الثنائي كريم الأحمدي وإليكساندر بريجوفيتش ينوون فسخ عقودهم خلال الأيام المقبلة ما لم يستلمون مسحقاتهم.

وأكدت المصادر، أن مروان داكوستا كان قد طالب إدارة النادي بمستحقاته في أكثر من مناسبة، لكنهم تجاهلوا مطالبه ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالمغادرة.

ويعاني الاتحاد من أزمات عديدة بدأت بتدني مستواه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وعدم القدرة على دفع مستحقات اللاعبين.