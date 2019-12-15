طالب يترجم لسائحة فرنسية خلال زيارتها لمحافظة هروب بجازان
أظهر مقطع فيديو متداول طالب بالمرحلة المتوسطة يتولى عملية الترجمة لإحدى السائحات الفرنسيات باللغة الإنجليزية أثناء زيارتها لمحافظة هروب بجازان.
وظهر في مقطع الفيديو نشره المركز الإعلامي لمحافظة هروب، الطفلالمكلف من فريق ” تاف ” ، يتولى عملية الترجمة أثناء مرافقته للسائحة الفرنسية خلال زيارتها إلى جازان، وذلك في إطار جولة سياحية تقوم بها لزيارة أبرز معالم المنطقة.
وأعربت السائحة عن سعادتها بالأجواء والمناظر الطبيعية التي شاهدتها في جازان، حيث إنها كانت سبباً في اختيارها لزيارة المنطقة.
أطفال منطقة #جازان يستقبلون السياح الأجانب بلغاتهم …
بالفيديو :
الطفل "ساري الحمزي" المترجم للمركز الإعلامي بمحافظة هروب والمكلف من فريق ناف يتولى عملية الترجمة خلال زيارة احدى السائحات الفرنسيات إلى محافظة هروب.@Naaf_Team
@JazanTourism @moe_gov_sa@GEA_SA @jazanedu pic.twitter.com/gQfnnX6Y5r
— المركز الإعلامي-محافظة هروب (@haroob_media) December 13, 2019
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