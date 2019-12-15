أحكام الرشوة.. عقوبة من يخل بواجبات وظيفته أو يمتنع عن أداء أعماله

علي القحطاني(صدى):

حذر برنامج تعريف المتخصص في رفع الوعي بالحقوق والواجبات القانونية، الموظفين من الإخلال بواجبات الوظيفة الخاصة به، أو الامتناع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة سواء كان لتوصية أو وساطة.

وأوضحت الوزارة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته، بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي.

كما أشارت إلى أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.