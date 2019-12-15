3 فرق سعودية تشارك في بولو الحبتور بدبي

محمد السعران(صدى):

تستهل الفرق السعودية فرسان طويق وفرسان المصمك وأبّار، مشوارها غدا الاثنين في بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، التي تقام في نادي الحبتور للبولو والفروسية في دبي لمدة 5 أيام.

وسيواجه غدا فريق فرسان طويق نظيره مهره الساعة 2.00 مساء (بتوقيت السعودية) فيما يتقابل فرسان المصمك وأبّار الساعة 3.00 مساء.

ويشارك في البطولة من السعودية الأمير عبدالرحمن بن فيصل آل سعود وعبدالرحمن أبار وهاشم العلوي و سلطان إدريس و رمزي عداس و حسام زواوي.

وكانت الفرق السعودية قد وصلت أمس الأول إلى منتجع الحبتور للبولو مقر سكن الفرق، وأجرت تدريبات (صباحية ومسائية) شملت محاضرات وتدريبات لياقية وتطبيق تكتيكات خاصة في البولو استعدادا للبطولة.

من جهته أكد فيصل بن دويس رئيس البعثة المدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للبولو، أهمية المشاركة في البطولة والاحتكاك مع لاعبين ومحترفين على مستوى عالمي في اللعبة، خاصة أن الاتحاد السعودي للبولو أنشئ العام الماضي.

وأشاد بن دويس بإمكانيات اللاعبين السعوديين وممارستهم للعبة منذ سنوات، وهو ما يبعث التفاؤل لدى الجميع بتحقيق نتائج جيدة في البطولة، وأثنى رئيس البعثة على مستوى التنظيم والاحترافية متمنيا التوفيق للفرق السعودية.