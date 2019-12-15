موعد إيداع دعم حساب المواطن للمضافين في ديسمبر

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن موعد إيداع الدعم للتابعين المضافين خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

وأوضحت خدمة المستفيدين في البرنامج عبر حسابها السرمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه في حال تم إضافة تابع قبل تاريخ 10 ديسمبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق حسابك ثم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر يناير 2020.

وبدأ حساب المواطن، اليوم الأحد، استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 25 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط التالي من هنـــــــــا .