الصحف العالمية تتغنى بالهلال: جوميز الأفضل.. كاريلو مفتاح الفوز .. انتبه يا جيسوس

نواف السالم(صدى):

أشادت الصحف العالمية، بأداء نادي الهلال أمام الترجي التونسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، والذي انتهى بفوز الهلال بهدف نظيم وتأهله إلى نصف النهائي.

ووصفت الصحف العالمية ما فعله الهلال بـ الصراع العنيف والصارم، إذ قالت صحيفة آس الأسبانية: «بيب بيب بيب.. انتهى الأمر»، الهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية حيث سيواجه فلامنجو البرازيلي، لقد كان صراعًا عنيفًا وصارمًا أمام الترجي التونسي، السعوديون أثبتوا في أول ظهور لهم أنهم لن يكونوا ضيوف شرف في كأس العالم للأندية».

تصدي مذهل من المعيوف ..

من جانبها، سلّطت شبكة BBC البريطانية، الضوء على ضعف أداء الترجي، وقالت: «الغريب في المباراة أن أقرب فرصة للتسجيل سنحت لفريق الترجي كانت من مدافع الهلال ياسر الشهراني الذي كاد أن يحول الكرة في شباكه لولا تدخل الحارس عبدالله المعيوف. سيواجه الهلال حامل لقب بطولة كأس ليبرتادوريس فلامنغو في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل».

كما امتدحت التصدي الرائع لحارس نادي الهلال عبدالله المعيوف، والذي أنقذ مرماه من هدف بالنيران الصديقة أمام الترجي التونسي عن طريق ياسر الشهراني، ووصفت تصدي المعيوف بـ«المذهل».

جوميز الأفضل..

أما شبكة رويترز، فقالت: «جوميز أفضل هداف في دوري أبطال آسيا برصيد 11 هدفاً ظل في الملعب لمدة ثماني دقائق فقط ليتمكن من هز شباك الترجي، الهلال ظهر بشكل رائع ولم يتأثر بالحماس الجماهيري الكبير من مشجعي الترجي في ملعب اللقاء، خرج الترجي من مباراته الأولى جميع مرات مشاركته في المسابقة».

وتابعت: «الهلال سجل هدف رائع في شباك الترجي أوضح الانسجام الكبير بين الثنائي جوميز وكاريلو. ستكون مواجهة مشتعلة يوم الثلاثاء المقبل أمام فلامنجو فيي نصف النهائي».

كاريلو مفتاح الفوز..

وكذلك قالت صحيفة libero البيروفية: «بمساعدة كبيرة من كاريلو، فاز الهلال على الترجي التونسي وتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، ظهر كاريلو بشكل رائع في اللقاء، الكثير من المراوغات والانطلاقات في الجناح الأيسر، كان كاريلو هو مفتاح فوز الهلال في كأس العالم للأندية».

كما أشارت إلى دوره في هدف غوميز، قائلة: «ظهر الأفعى في الوقت المناسب للمساعدة في هدف جوميز الذي دخل كبديل وأحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 73 مستغلا تمريرة ساحرة من كاريلو. بعد الفوز تأهل الهلال إلى الدور قبل النهائي ويلعب ضد فلامنجو يوم 17 ديسمبر في الدوحة».

وكذلك تغنّت صحيفة depor البيروفية، بأداء كاريلو، إذ قالت: «كاريلو يقوم بعمله في الهلال. ساعد جوميز على تسجيل هدف رائع في كأس العالم للأندية. كان كاريلو هو مفتاح للهلال للمضي قدماً في البطولة العالمية. الآلاف من عشاق كرة القدم البيروفيين انتظروا مشاهدة كاريلو في لقاء الهلال مع الترجي التونسي».

وتابع: «كان أندريه كاريلو صداعاً للتونسيين منذ بداية اللقاء، وفي الشوط الثاني كان عامل الحسم بصناعته هدف رائع لزميله جوميز. المهاجم الفرنسي كذلك قدم المتعة في لقطة الهدف وتعامل مع الكرة بشكل ساحر ليصل الهلال لنصف النهائي في مواجهة فلامنجو».

يجب على جيسوس أن ينتبه من الهلال ..

وذكرت صحيفة ovaciondigital الأوروجويانية، أن «الهلال سيكون منافس فلامنجو بعد الفوز على الترجي. قبل نزاع كأس العالم للأندية قال الكثيرون أن فلامنجو لديه طريق سهل للنهائي بالنظر إلى أنه في نصف النهائي سيواجه بطل إفريقيا أو بطل آسيا ولكن بعد ما أظهره الهلال يجب أن يكون جيسوس منتبهًا».

وأوضحت شبكة foxsports الأرجنتينية، أن « الهلال فاز على الترجي مع هدف جوميز تأهل النادي السعودي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. الهدف جاء بصناعة رائعة من كاريلو. المباراة كانت من جانب واحد تقريبا وسيطر عليها الهلال بشكل كبير. مدرب الهلال لوشيسكو قاد اللقاء باقتدار وكانت تغييراته مثمرة».

تغيير جوميز كان سحريًا ..

وأضافت: «أدخل لوشيسكو جوميز بدلا من كويلار، كان تغييرا سحريا بمعنى الكلمة حيث أعطى الهلال الفوز والتأهل. لم يستفد الترجي من تفوقه في النهاية. عندما أصبح الهلال السعودي منقوصا من لاعبه محمد كنو الذي تعرض للطرد. سيواجه الهلال فلامنجو يوم الثلاثاء المقبل».

وأشارت شبكة ESPN في نسختها الكولومبية إلى أنه «بحضور جوستافو كويلار، تأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي وسيواجه فلامنغو. لعب كويلار 65 دقيقة في فوز الهلال 1-0 على الترجي في كأس العالم للأندية. كان الهدف الحاسم هو عمل الفرنسي بافيمبي جوميز في الدقيقة 73 بعد وقت قصير من دخول ميدان اللعب».

وأضافت: «سمح النصر لـ الهلال بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة حيث سيلعب ضد فلامنغو القوي، بطل كأس ليبرتادوريس وفريق كويلار السابق، حيث لعب هناك من 2016 إلى 2019 ثم غادر إلى السعودية. في الدور نصف النهائي الآخر ، سيواجه ليفربول مونتيري المكسيكي».

جيوفينكو مطلوبًا..

وقالت صحيفة جازيتا سبورت الإيطالية: «جوميز يقود الهلال لنصف النهائي أمام فلامنجو. سيكون جيوفينكو وجها لوجه ضد جابيجول نجم فلامنجو. بقى صانع الألعاب الإيطالي على مقاعد البدلاء أمام الترجي، لكنه سيكون ورقة مطلوبة بشدة أمام فلامنجو لجعل تشكيلة الهلال مثالية».