نشر : منذ 1 ساعة 1٬941 1 الاخبار المحلية صورة نادرة تجمع الأمير نايف وخادم الحرمين خلال إحدى الاحتفالات نايف السالم(صدى): أظهرت صور نادرة، الأمير نايف رحمه الله تعالى مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه. وظهر في الصورة الأمير نايف وخادم الحرمين الشريفين خلال تأدية العرضة السعودية في أحدى الاحتفالات السعودية عام 1405هـ/1985م.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 29 دقيقة
العرضة النادرة جدا حضرها الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله كانت في مشعر منى أعتقد كانت العرضة النجدية (السعودية) الأولى التي عرفها اهل الحجاز عن اهل نجد