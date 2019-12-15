أمانة عسير توقع 8 عقود استثمارية مع موبايلي

محمد بن طحيطح(صدى):

وقعت أمانة منطقة عسير ٨ عقود استثمارية مع شركة اتحاد الاتصالات موبايلي و ذلك ضمن اطار سعي الأمانة لتوفير فرص استثمارية في المنطقة.

من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ان هذه العقود تأتي في إطار سعي الأمانة لتنويع استثماراتها في المنطقة ، مشيراً إلى أن إدارة الاستثمار قدمت العديد من الفرص الإستثمارية التي تساهم في تنمية المواقع حيث تقوم الأمانة باستثمارها وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للدخول إلى هذه الاستثمارات بما يعزز من العوائد الاقتصادية وإتاحة الفرص للمستثمرين .

لافتاً إلى ان الأمانة لا تدخر جهدا لتوليد الفرص وتوفير العديد من المواقع الإستثمارية التي يمكن أن يؤدي استثمارها إلى نهضة تنموية في المنطقة لتكون داعماً اقتصادياً لتعزيز الاكتفاء الذاتي .

وأختتم الحميدي تصريحه مؤكداً على أنه انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الأمانة في علاقاتها مع الجهات والمؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص، فقد وضعت أطراً مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات و أنشطته متعددة ، وتبنت منهجية علمية في تخطيط وتنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية في التنمية، ومواجهة التحديات، للتغلب على العوائق التي تواجهها التنمية عموما.