غرفة أبها تدشن معرض الفرنشايز أبها 2019 الثالث ديسمبر الجاري

محمد بن طحيطح(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير / تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود – أمير منطقة عسير – حفظه الله – وبمشاركة عدة مؤسسات وطنية منها بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج كفاله لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة ووكالة الانباء السعودية (واس) ومجلة رواد الأعمال والإذاعة السعودية وعيادة كوزملاين وبضيافة من اكلير بيتك وشركة المراعي الغذائية وبمشاركة شركركات اماراتية يترأسها شركة إمتياز احدى مؤسسات الشيخ محمد بن راشد للتنمية ، تنظم غرفة أبها ممثّلة في لجنة ريادة الأعمال بالشراكة مع مؤسسة تُلة الإبداع لتنظيم الفعاليات معرض أبها الثالث للامتياز التجاري “#أبها_فرنشايز_2019 ” خلال الفترة من 24: 26 ديسمبر 2019م ، بقاعة عسير بفندق قصر أبها و يستهدف المعرض العديد من الأنشطة، ويشارك في هذا المعرض عدداً كبيراً من الشركات الكبرى ، وذلك للمساعدة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، وسيتم تقديم ورش عمل لتأهيل هذه المنشآت استعداداً لمنحها إمتياز تجاري من هذه الشركات.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة ابها الاستاذ حسن بن معجب الحويزي أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030م، وبرنامج التحول الوطني 2020 م ، التي تتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا العزيز، ومن أجل تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة ، فإنه يجب تنفيذ عدد من البرامج التي تساهم وتمهد الطريق أمام بناء هذه الرؤية،ومن خلال التنويع الاستثماري الذي يعود بالنفع على الجميع بإذن الله ، مما يدعم برامج التنمية الاقتصادية بمنطقة عسير.

مشيراً إلى أن تنظيم الغرفة لهذا المعرض العالمي يأتي في إطار نشاطها وسعيها الدائم لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة ، حيث ساهمت الغرفة في العديد من الأعمال التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة شباب وشابات عسير لمساعدتهم كي يصبحوا رجال وسيدات أعمال خلال الفترة القادمة بإذن الله.

موضحاً أن هناك آليات للتنظيم وطرق اجتذاب المزيد من الشركات الداعمة للمعرض وبالتالي لاقتصاد المنطقة وتقديم أفضل فرص العمل للشباب والشابات ، لافتاً إلى دور غرفة أبها في تحقيق مفهوم تنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة ، من خلال دعم شباب الأعمال مع تقديم فرص عمل واستشارات اقتصادية واستثمارية وقانونية مجانية ، كما أكد الحويزي على تواجد المانحين للفرنشايز بجانب المؤسسات الداعمة والمانحة للقروض.

من جهته أكّد المدير التنفيذي لمؤسسة تُلة الإبداع لتنظيم الفعاليات المنفذة للمعرض خالد بن علي العايض بأنه تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بمثل هذا المعرض النوعي في نسخته الثالثة والذي سيكون مفاجأة اقتصادية كُبرى في منطقة عسير والتي تُواكب رؤية الوطن 2030 وتُحقّق تطلعات سمو أمير منطقة عسير وتدعم التنمية الشاملة التي يسعى لتحقيقها في المنطقة .

مشيراً إلى مشاركة نخبة من أبرز العارضين ومانحي الإمتياز التجاري في أنشطة متنوعة في الفرنشايز الثالث ، وهو ما سيخلق نقلة نوعية في المشاريع الإستثمارية الواعدة بمنطقة عسير .

كذلك تحدّث عن استقطاب رعاة تمويليين لتسخير وتهيئة كافة الإمكانيات المتاحة لشباب الوطن من رواد ورائدات الأعمال تحفيزاً لهم على الخطوة الأولى في مساراتهم الإستثمارية مع تواجد نخبة من الإستشاريين والقانونيين الذين يقدّمون خدماتهم للمشاركين والعارضين لتكون النواة التي يتم بذرها في المعرض شجرة مثمرة على الوطن ومن ثم شبابه .