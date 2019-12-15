أمير الباحة يكرّم الأخصائية ريم الغامدي

ريم عبدالعزيز(صدى):

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، الاخصائية النفسية ريم الغامدي ، التي أسست فريق تطوعي بجهود ذاتية وتكريمها على مستوى العالم العربي بدولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، الأخصائية ريم ، التي قدمت لسموه تقريرًا عن المبادرة وما حققته من إنجاز ، مستعرضة الجهود التطوعية في مجال تخصصها بالصحة النفسية التي سبق أن أطلقت عليها وزارة الصحة سفيرة الإعلام النفسي.

وثمن سمو أمير المنطقة بما شاهده من إنجاز يعد مفخرة للوطن ولمنطقة الباحة بصفة خاصة ، مؤكداً سموه أن شباب وفتيات هذا الوطن لديهم من القدرات العالية في المجالات كافة وبدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – سيكون لهذه القدرات واقعا ملموسا يخدم الوطن والمواطن ويحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهتها أعربت ريم الغامدي عن بالغ شكرها لسمو أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة بتكريمها وأن ذلك ليس بمستغرب على ولاة الأمر – حفظهم الله – في دعمهم وتحفيزهم لأبناء هذا الوطن الغالي.