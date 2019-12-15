التاريخ يحمل بُشرى للهلال رغم تفوق الأندية البرازيلية

ماجد محمد(صدى):

ضرب نادي الهلال، موعدًا مع نظيره فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، إذ سيواجهه يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر بالدوحة.

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات الرسمية بين الأندية السعودية والبرازيلي، نجد أن تلك المواجهة هي الرابعة، وقد شهدت المواجهات السابقة تفوق البرازيل.

وفي عام 2000، واجه النصر كورنثيانز البرازيلي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2000، وقد خسر النصر حينها بنتيجة (0-2).

فيما كانت المواجهة الثانية بين الاتحاد وساوباولو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2005، وخسر الاتحاد بنتيجة (2-3).

وكانت المواجهة الأخيرة بين الهلال و فريق سانتوس، ضمن بطولة النخبة الدولية 2010، وفاز الهلال بنتيجة (2-0).