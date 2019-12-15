قانونية توضح الأعمال المحظورة على المرأة في المملكة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

كشفت عبيدة الشبل، المحامية والمسشارة القانونية، أن الأعمال المحظورة على المرأة وفقًا للنظام هي الأعمال التي لاتتوافق مع صحتها بصفة عامة.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «سيدتي»، إن لائحة تنظيم عمل المرأة حددت الأعمال المحظورة عليها وفقًا لمدى ضررها على صحتها، مثل العمل في المناجم أو أعمال البناء.

وأشارت إلى أن أي بند مخالف لنظام العمل «لاغي» حتى ولو وقعت المرأة عليها في عقد العمل، فهي تستطيع أن تطالب بحقوقها.

تعرفي سيدتي على الأعمال المحظورة على المرأة السعودية وفقا لقانون العمل#برنامج_سيدتي #خليجية pic.twitter.com/kqP12Osq6b — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 15, 2019