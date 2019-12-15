خورخي خيسوس ولاعبيه يُصعبون مهمة الهلال

نواف السالم(صدى):

يواجه نادي الهلال، نادي فلامنجو البرازيلي الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في بطولة كأس العالم للأندية 2019 بنظامها الحالي.

وكان الهلال قد وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف أمس السبت، ليضرب موعدًا مع النادي البرازيلي يوم 17 ديسمبر المقبل.

وللمفارقة، فإن مدرب الهلال السابق خورخي خيسوس هو الذي قد فلامنجو للقبه الثاني في البطولة القارية بعد فوزه على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت في بيرو، إذ توّجه بأول لقب للفريق في الدوري البرازيلي منذ 10 سنوات.

يشار إلى فلامنجو، كان قد تُوج من قبل بلقب كأس «الانتركونتينينتال» وهي النسخة القديمة من كأس العالم للأندية على حساب ليفربول بالذات عام 1981.

ويمتلك نادي فلامنجو العديد من النجوم الذين سيُصعبون مهمة الهلال في تخطي نصف النهائي إلى نهائي كأس العالم المُتوقع مقابلة فيه ليفربول الإنجليزي بشكل كبير.

ومن هؤلاء النجوم كل من: دييجو ألفيش حارس المرمى، رودريجو كايو دفاع النادي الصلب، فيليبي لويس، رافينيا، جيرسون، جيورجيان دي أراسكايتا، إيفرتون ريبيرو، برونو هنريكي، دييجو، جابرييل باربوسا.