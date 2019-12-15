معرض للرياضيات بتقنية ابها للبنات

ابها(صدى):

اقامت الكلية التقنية للبنات بأبها امس الاول معرض الرياضيات حياه واوضحت عميدة الكلية الاستاذة فوزية الاسمري ان المعرض أقيم بإشراف المدربه مشاعل الرويس من منطلق البعض يعتقد أن الرياضيات علم مجرد لا يمت للواقع بصلة فهو عبارة عن رموز و ارقام تعجيزية لا فائدة منها , والحقيقة هي عند امعان النظر وملاحظة الأشياء من حولنا سنجد أن الرياضيات حاضرة وبقوة ومن هنا انطلقت فكرة المعرض كون الرياضيات حياة نعيشها كل يوم .

واضافت الاسمري الى انه تم تقسيم المعرض إلى 10 اركان كل ركن تطرق لموضوع حياتي وكان الهدف من المعرض :

-تصحيح النظرة الخاطئة عن مادة الرياضيات.

-إثبات ان الرياضيات واقع معاش منذ آلاف السنين.

-قناعة المتلقي بأهمية هذا العلم مما يصنع الدافعية لدراسته وفهم ماهيته.

-شرح صعوبة الحياة عند خلوّها من الرياضيات من خلال أمثلة عرضت عن طريق الفيديو.

واضافت الاسمري انه تم شرح علاقته بالرياضيات كما يلي :

– الرياضيات في العسكرية : تم شرح طريقة استخدام الاعداد في التشفير عند الحروب حيث يتم استخدام اعداد ذات دلالات معينة بين الأفراد مما يساعدهم على عدم فهم العدو لتحركاتهم , تم استخدام مجسمات توضيحية وعرض مقاطع فيديو للعروض العسكرية وكيفية اعتمادها على القياسات الرياضية وتكوين الصفوف والعروض الجوية للطائرات في خطوط متوازية باعتمادها على الرياضيات .

– الرياضيات في الطبيعة : تم شرح العلاقة بين ماتراه اعيننا من جمال الطبيعة والرياضيات وذلك من خلال اشكال الزهور وعدد بتلاتها حيث أنها محددة وتنتمي إلى متتالية رياضية “فيبوناتشي” وتم شرح الانحناء الحلزوني في الصدفة الذي يعادل رياضياً انحناء المجرة الحلزوني , وتم شرح عدة علاقات في الجغرافيا منها النسبة بين الطول الكلي لأي نهر في العالم والمسافة المباشرة بين نقطة البداية والنهاية ,وتم التطرق لأشكال الكواكب وحركتها وأطوار القمر باعتمادها على الزوايا باستخدام مجسمات وعرض فيديو .

-الرياضيات وناطحات السحاب : تم شرح طريقة بناء ناطحات السحاب ابتداءً من الأساس إلى نهاية الناطحة بالاعتماد على القياسات الرياضية والأشكال الهندسية وتم عرض تفاصيل برج الساعة في مكة ابتداء من التصميم إلى البعد الذي يمكننا من خلاله قراءة الساعة بوضوح من خلال مجسم ومقطع فيديو .

– الرياضيات والجسور : تم شرح انواع الجسور واعتمادها الكبير على الرياضيات في تصميمها , وتم شرح التفاصيل الدقيقة لتركيبة الجسور ودور الاشكال الهندسية في الحفاظ على ثباتها من خلال مقاطع فيديو

– الرياضيات وتنمية عقل الطفل : من منطلق كون الذكاء من أهم الجوانب النمائية التي يجب لأن ينتبه الأهل إلى ضرورة تنميتها في أطفالهم تم شرح مساهمة الرياضيات في تحقيق هذا الجانب من خلال تحفيز العمليات العقلية لدى الطفل باستخدام الألعاب والتحفيز وعرض المادة بالطرق الشيقة وتم ذلك بوجود نماذج ومجسمات وعروض فيديو .

– الرياضيات والتصميم الداخلي : تم شرح مفهوم التصميم الداخلي و دور الرياضيات فيه ابتداء من رسم كروكي الموقع وانتهاءً بالبناء وتم استخدام نموذج كروكي لتصميم مطعم واستخدام تقنية الـ D3 لعرض التصميم ومن ثم مجسم للشكل النهائي وتم توضيح مساهمة الرياضيات في سلامة المباني وضمان عدم تعرضها للانهيارات ومقاومتها للكوارث الطبيعية .

– الرياضيات وحساب الوقت : تم استعراض انواع الساعات منذ العصور القديمة واعتمادها الكلي على الرياضيات حيث تستخدم الطول والزوايا في حساب الزمن وصولاً إلى الساعات في زمننا الحاضر باستخدام مجسمات للساعات وتم عرض فيديو يوضح كيف ساعدت الرياضيات في معرفة الوقت وتنظيم الحياة .

– الرياضيات و الطب : تم شرح الارتباط الوطيد بين الطب والرياضيات من خلال علم الأمراض وكتابة الوصفات الطبية وجرعات الأدوية وكيفية استعانة الأطباء بالأعداد لتحديد حالة المريض من خلال عدد خلايا الدم البيضاء وتم التطرق لاستخدام النسب والتناسب في الطب وذلك من خلال صور وفيديوات توضيحية .

– الرياضيات و الديكور : تم عرض استخدام الاشكال الهندسية في الديكورات الجمالية الحديثة وطريقة ترتيب الرفوف بشكل هندسي وتوضيح مساهمة الرياضيات الكبيرة في تحديد مواقع الأشياء وترتيبها لتعطي منظر جمالي ومتقن تم ذلك من خلال عرض نماذج باستخدام الفيديو ونماذج اضافية باستخدام الباركود .

– الرياضيات والإسلام : تم عرض أحاديث و آيات قرآنية تحتوي ترتيب الأعداد وعمليات حسابية من جمع وطرح ومضاعفات الأعداد والأسس وتم التطرق لعلم المواريث وعلم الجبر من خلال لوحات وعرض فيديو .

من خلال النماذج السابقة يتضح لنا أن الرياضيات حياة والحياة رياضيات فالرياضيات علم وجد مع الخلق يعمل بشكل دقيق وبشكل متماثل في الأرض وخارجها دون ان تتغير قوانينه الأساسية فسبحان الخالق .