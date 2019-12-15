هيا الشعيبي تبدأ تصوير «سواها البخت»

خالد الظفيري(صدى):

بدأت النجمة الكويتية هيا الشعيبي، تصوير أحداث مسلسلها التلفزيوني الكوميدي الجديد والذي يحمل اسم «سواها البخت»، وذلك بعد عودتها من إجازة قصيرة.

مسلسل «سواها البخت» يشارك في بطولته كل من «أحمد العونان، محمد الصيرفي، هدى حمدان، فهد البناي وشيلاء سبت»، من تأليف محمد الكندري، وإخراج حسين أبل.

وينتمي هذا المسلسل إلى فئة المسلسلات الكوميدية الخفيفة التي اشتهرت بها هيا الشعيبي طوال مسيرتها الفنية.

وخضغت الفنانة الكويتية، إلى مجموعة من جراحات التجميل إحداهما في البطن؛ لاستعادة رشاقتها والتخلص من الجلد المترهل الناتج عن الولادة، فضلًا عن عملية تكيمم المعدة.