اجتماع لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

حسين العلي(صدى):

عقد فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج اجتماعه الثاني اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة برئاسة المستشار بالمجلس الوطني للإعلام بدولة الامارات العربية المتحدة ابراهيم العابد ،وبمشاركة خبراء وممثلي الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية وحضور الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الاعلام والاتصال بالجامعة العربية الدكتور قيس العزاوي .

وأكد العزاوي في كلمته الافتتاحية عل أهمية دور هذا الفريق من الخبراء من أجل اجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وتحديثها خاصة في ضوء التناول الإعلامي الغربي غير المنصف للقضايا العربية والإسلامية بشكل معادي لكل ماهو عربي ومسلم ،مشيرا إلى وجود صورة ذهنية سلبية في الأوساط الاعلامية والثقافية الغربية عن القضايا العربية والإسلامية .

وأرجع هذه الصورة السلبية إلى العنصرية القائمة إضافة إلى التقصير العربي من قبل وسائل الاعلام المعنية في إيصال الصورة الصحيحة عن قضايا العرب والمسلمين .

وأشار إلى وجود عدم اهتمام من قبل وسائل الاعلام العربية لوضع الخطط والبرامج العقلانية قابلة للتطبيق وإجراء حوار مع الآخر يأخذ بعين الاعتبار مكونات هذا الآخر الذهنية والسياسية على حد قوله .

وعبر عن استغرابه لعدم استخدام وسائل الاعلام العربية لوسائل المصالح بالشكل الكافي مع الآخر ،مشيرا إلى ان اسرائيل تستخدم كل الوسائل للتأثير على الجانب الآخر بحيث أصبحت قوة مؤسسة وليست دخيلة في صناعة القرار الغربي ،مؤكدا ان الحركة الصهيونية تدير مؤسسات إعلامية غربية .

وأوضح ان هناك جاليات عربية واسلامية كبيرة في الغرب حيث يبلغ عدد سكان فرنسا المسلمين 10% ويوجد سبعة نواب عرب من فرنسا في الاتحاد الأوروبي من أصل 72 نائبا فرنسيا تم انتخابهم من قبل الشعب الفرنسي.

ودعا العزاوي وسائل الاعلام العربي الى ان تأخذ التطورات هذه عند تحديث خطة التحرك الإعلامي ووضع تصور كامل للجمهور المستهدف مما يؤدي للتنفيذ الفاعل والإيجابي لبرامج الخطة الاعلامية العربية في الخارج في ظل وجود الجاليات العربية والمثقفين والعمالة العربية ايضا إضافة إلى العلاقات العربية الأوروبية الاقتصادية وهي قوة كبيرة لايستهان بها مما يؤدي الى تعزيز التفاهم مع الآخر وليس الصدام معه.

ومن جانبه أكد مدير العمليات الاعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الاعلام تركي بن مرزوق العمري في كلمته خلال الاجتماع ان المنطقة العربية تمر بظروف وتحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع العمل بكل جهد واجتهاد على تحديث خطة التحرك الإعلامي بالخارج .

ودعا الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الفريق وتشكيل عضويته وهو الأمر الذي سيسهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالخطة .

وأوضح تركي العمري أن الاجتماع السابق للفريق قام بمناقشة اجراء تقييم شامل للخطة وما جرى تنفيذه من برامج حيث تم دعوة وسائل الاعلام العربية الرسمية والخاصة الى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الاعلاميين العربي والعالمي ،والعمل على تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج ،وتناول قضايا الاٍرهاب ومكافحته بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي.

بدوره قال مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب فوزي الغويل ان اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار الدورة الخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب التي عقدت في ١٧ يوليو الماضي بشأن خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي تضمن الموافقة على تشكيل فريق عمل من الخبراء الاعلاميين في الدول الاعضاء وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من أجل تقديم اقتراحات هادفة لتطوير وتحديث هذه الخطة والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها واقتراح تعديلات وتحديثات على برامج الخطة لتنفيذها بشكل فعال وإيجابي بما يتناسب مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج.

كما استعرض رئيس الاجتماع ابراهيم العابد مشروع جدول أعمال الاجتماع خاصة ما يتعلق بدعوة الفريق لدراسة المقترحات التي تقدمت بها الأمانة العامة ضمن برامج وأنشطة الخطة المحدثة ،ودعوة الفريق لمتابعة العمل بالبرامج الواردة في خطة التحرك الإعلامي.

واستمع الفريق لعرض مقدم من وفد المملكة العربية السعودية حول مشروع دليل مهني مرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للآخر .

كما استمع الفريق إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية يتضمن تصورا للآليات التنفيذية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج يتضمن مقترحات عملية .