بالفيديو والصور.. حفل زفاف أنيق وضخم للإعلامية سها نويلاتي

أميرة خالد(صدى):

أقامت الإعلامية سها نويلاتي مذيعة قناة mbc، حفل زفاف أنيق وضخم بحضور نخبة من الإعلاميين والمذيعين والزملاء والأقارب.

واحتفلت الإعلامية نويلاتي بحفل زفافها وهي ترتدي فستان أنيق ومطرز من أعلى بشكل لافت ومنفوش من بعد الخصر.

وحظت مقاطع الفيديو المنتشرة من حفل الزفاف بجماهيرية ومتابعة عالية، إذ ظهر العروسين في مقطع فيديو أثناء دخولهم على المدعوين بشكل فخم ولافت.

وتألقت سها نويلاتي في حفل زفافها، بإطلالة مميزة وناعمة كعادتها مع تسريحة شعر بسيطة وطرحة مزينة بتطريز بارز، فضلًا عن المكياج السموكي البارز للعيون.

ومن جانبها، نشرت المذيعة سارة بنت عبدالعزيز إطلالتها في حفل زفاف سها نويلاتي بقفطان مخملي أنيق، معلقة «اليوم فرح صديقة تجمعني بها ذكريات كثيرة وحلوة في الإعلام، الذكرى الأجمل وانا بشوفها تتزف لشريك عمرها».

وأضافت «وفرحتي بها لا تتوصف بأني أشاركها أهم لحظات عمرها، الله يسعدهم ويسعدكم ويرزق الجميع».