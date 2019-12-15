أمانة جدة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت أمانة محافظة جدة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد توافر عدد (17) وظيفة شاغرة بنظام التعاقد للمواطنين والمواطنات، من حملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة.

وأوضحت الأمانة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:أخصائي نظم معلومات جغرافية (عدد 4 وظائف)، فني نظم معلومات جغرافية (عدد 4 وظائف)، مهندس تخطيط (عدد 4 وظائف)، مهندس مساحة (عدد 4 وظائف)، مدير مشروع.

وأوضحت الأمانة أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 ربيع الثاني 1441هـ.