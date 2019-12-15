بالفيديو والصور.. فرح الهادي وزوجها على مقاعد لجنة التحكيم بـ «ذا فويس»
نشرت الممثلة والفاشنيستا الكويتية فرح الهادي، صور لها ترصد مشاركتها ببرنامج ” ذا فويس ” وهي جالسة على مقعد الحكام.
وتفصيلآ، لم تشارك ” فرح ” بالبرنامج ولكنها كانت جزء من تجربة ماركة مكياج عالمي، وهو أحد الراعيين الرسميين لبرنامج ” أحلى صوت ” .
ووثقت ” الصور ” التي نسرتها فرح الهادي على ” إنستجرام ” تواجدها مع زوجها الممثل الكويتي عقيل الرئيسي في الكواليس، إلى جانب المشتركين.
والتقط الزوجين الصور معهم كما ألقت التحية على المطربة الإماراتية “ أحلام ” وأخذت صور معها، فيما أبدت الأخيرة إعجابها بستايل فرح.
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