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بالفيديو والصور.. فرح الهادي وزوجها على مقاعد لجنة التحكيم بـ «ذا فويس»

بالفيديو والصور.. فرح الهادي وزوجها على مقاعد لجنة التحكيم بـ «ذا فويس»
خالد الظفيري(صدى):

نشرت الممثلة والفاشنيستا الكويتية فرح الهادي، صور لها ترصد مشاركتها ببرنامج ” ذا فويس ” وهي جالسة على مقعد الحكام.

وتفصيلآ، لم تشارك ” فرح ” بالبرنامج ولكنها كانت جزء من تجربة ماركة مكياج عالمي، وهو أحد الراعيين الرسميين لبرنامج ” أحلى صوت ” .

ووثقت ” الصور ” التي نسرتها فرح الهادي على ” إنستجرام ” تواجدها مع زوجها الممثل الكويتي عقيل الرئيسي في الكواليس، إلى جانب المشتركين.

والتقط الزوجين الصور معهم كما ألقت التحية على المطربة الإماراتية “ أحلام ” وأخذت صور معها، فيما أبدت الأخيرة إعجابها بستايل فرح.


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