منتدى باشراحيل بمكة المكرمة يستضيف معالي الشيخ الدكتور عبدالله المطلق

بدر الحارثي(صدى):

يقام مساء يوم الثلاثاء العشرين من شهر ربيع الثاني – الموافق السابع عشر من شهر ديسمبر الحالي

لقاء مع معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق – المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء -ووجه سعادة رئيس مجلس إدارة منتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل “رحمه الله ” الثقافي الدكتور عبدالله بن محمد صالح باشراحيل الدعوة لرواد المنتدى ولرجال العلم والفكر والثقافة والأدب لحضور اللقاء الذي يقام عقب صلاة العشاء بقاعة المنتدى الدائمة بحي العوالي بمكة المكرمة .

وأكد الدكتور عبدالله باشراحيل : نسعد بحضور الجميع ومشاركتهم الفاعلة بمنتداهم المكي الذي يزدهر بهم -وأعرب عن شكره للجميع لإستجابتهم الدعوة.

يذكر أن هذا اللقاء وهذه المحاضرة والفعالية تعد آخر نشاط للمنتدى خلال الفصل الدراسي الحالي – ويتوقف المنتدى خلال الفترة المقبلة بسبب إختبارات الفصل الدراسي الأول وكذلك إجازة ما بين الفصلين – ويستانف المنتدى نشاطه مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي .

ويحظى المنتدى باقبال كبير من رجال التربية والتعليم من مكة المكرمة وجدة والطائف وأيضا من عدد من مناطق ومدن مملكتنا الحبيبة .

وتحظى أنشطته بنجاح كبير من خلال المحاضرات والدروس واللقاءات العلمية في كافة المجالات لتبادل المعلومات والخبرات (من مبدأ نلتقي لنرتقي).