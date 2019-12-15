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وفاة أشهر مصمم إستعرضات بالفوازير المصرية «حسن عفيفي»

وفاة أشهر مصمم إستعرضات بالفوازير المصرية «حسن عفيفي»
القاهرة(صدى):

رحل عن الحياة الفنان المصري القدير حسن عفيفي اليوم الأحد ، بعد صراع مع المرض .

والفنان الراحل هو أشهر مصممي الرقصات الإستعراضية وأحد نجوم فرقة رضا العريقة التي لمعت في حقبة الخمسينيات والستينات من القرن الماضي .

وقدم “عفيفي” العديد من الأعمال الإستعراضية بالفوازير المصرية المعروفة “نيللي وشريهان ” ، إلا أن مشاركته في فيلم “غرام في لكرنك ” مع فرقة رضا كانت لها بصمة خاصة مغ استعراضات “حلاوة شمسنا ” ، و”الأقصر بلدنا ” وغيرها من علامات السينما المصرية .

وبرع “عفيفي ” في تصميم الرقضات الإستعراضية وكان منها أيضاً استعراضات فوازير “فطوطة ” الشهيرة في التسعينات للفنان سمير غانم .


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