وفاة أشهر مصمم إستعرضات بالفوازير المصرية «حسن عفيفي»

القاهرة(صدى):

رحل عن الحياة الفنان المصري القدير حسن عفيفي اليوم الأحد ، بعد صراع مع المرض .

والفنان الراحل هو أشهر مصممي الرقصات الإستعراضية وأحد نجوم فرقة رضا العريقة التي لمعت في حقبة الخمسينيات والستينات من القرن الماضي .

وقدم “عفيفي” العديد من الأعمال الإستعراضية بالفوازير المصرية المعروفة “نيللي وشريهان ” ، إلا أن مشاركته في فيلم “غرام في لكرنك ” مع فرقة رضا كانت لها بصمة خاصة مغ استعراضات “حلاوة شمسنا ” ، و”الأقصر بلدنا ” وغيرها من علامات السينما المصرية .

وبرع “عفيفي ” في تصميم الرقضات الإستعراضية وكان منها أيضاً استعراضات فوازير “فطوطة ” الشهيرة في التسعينات للفنان سمير غانم .