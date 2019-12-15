بالفيديو.. عائلة سعودية يتحدث جميع أفرادها بلغة الإشارة

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو عائلة سعودية يتحدث غالبية أفرادها بلغة الإشارة، حيث بدا أفراد العائلة الذين أصيبوا بالصم وهم يتحدثون بلغة الإشارة.

ومن جهته، قال أحد أفراد العائلة إن البعض منهم يعملوا مترجمين لأنهم يجيدون لغة الإشارة إجادة تامة، موضحا أن لغة الإشارة أصبحت مصدر رزق لهم.

ولفت إلي أن فتيات هذه العائلة تزوجوا من أشخاص صم، كما أشاد رواد مواقع السوشيال ميديا بهذه العائلة، حيث انتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع.