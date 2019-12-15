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«السيسي» يدعو إلى تكاتف دولي لردع الدول الداعمة للإرهاب

«السيسي» يدعو إلى تكاتف دولي لردع الدول الداعمة للإرهاب
القاهرة(صدى):

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تكاتف دولي لإتخاذ موقف حاسم تجاه التنظيمات الإرهابية وردع الدول الداعمة لها ، و تطوير منظومة إصلاح الأمم المتحدة لمواكبة تطورات الأحداث الجارية .

ونبه “السيسي ” خلال كلمته بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ ، إلى خطر التنظيمات الإرهابية لإستهدافها فئة الشباب .

وقال : لو تركنا دول الساحل والصحراء في أفريقيا بمفردها أمام الارهاب سيحدث نزوح جماعي وتدمير للتنمية في دولنا الأفريقية لإنشاء ما يسمي بدولة الإرهاب .

وأضاف :ولابد أن نتكاتف مع الدول التي تواجه الإرهاب كظاهرة تنمو ولا تقل، لقد حذرت من العناصر التي ستعود بعد انتهاء مهامها الإرهابية في سوريا .

وشدد على ضرورة أن يتعلم الشباب أداة الإرهاب المستخدمة لإضعاف الدول وتحقيق الأهداف السياسية بعيد عن خسائر الحروب ، إذ عانت مصر من الإرهاب منذ خمسينيات القرن الماضي .


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