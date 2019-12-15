الحارثي يُحقق جائزة أفضل ورقة عمل بين 30 ورقة دولية بالقاهرة

محمد السعران(صدى):

فازت ورقة العمل التي قدمها الأستاذ خالد بن جميل الحارثي مدير إدارة التعليم المستمر بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والتي حملت عنوان ” تجارب عملية في تأهيل رواد الأعمال ” بجائزة أفضل ورقة عمل لكونها تجربة حقيقية لتدريب وتأهيل رواد الأعمال من خلال الأحياء المتعلمة بعد تنافس 30 ورقة عمل دولية مقدمة من كل من المملكة العربية والسعودية ودولة مصر حيث تم ترشيح 10 أوراق عمل للعرض وفازت بالجائزة الورقة المقدمة من الأستاذ خالد الحارثي .

جاء ذلك في ختام فعاليات ملتقى دور التدريب في ريادة الأعمال بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة

من 4 – 7 ديسمبر 2019، والتي قامت بالإعداد له وتنظيمه الأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة حيث ناقش الملتقى محاور رئيسية عن التدريب التنبؤي وريادة الأعمال والتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن الأستاذ / خالد الحارثي قام بالتنازل عن الجائزة ، مع تقديم الشكر للأستاذة / تغريد خلف – معدة ورقة العمل الفائزة بالجائزة ، وهي إحدى خريجات الحي المتعلم الأول – على جهدها المبذول خلال الإعداد لورقة العمل .

وقد قامت الأستاذة / نجلاء حلواني ممثلة للأكاديمية الدولية المتحدة للتنمية والإدارة بتقديم مبلغ الجائزة وشهادة شكر وتقدير .