أمير الرياض يكرم مقيم نظير أمانته

بدر الحارثي(صدى):

كرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز “حفظه الله” المقيم/ عامر قسم الله محمد سوداني الجنسية لأمانته بتسليم الجهات الأمنية المختصة مبلغ من المال عثر عليه بجوار جهازٍ للصرف الآلي.

حيث تم تكريمه بمكافأةٍ مالية مقدمة من سموه الكريم سلمها وفق توجيهات سموه مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري، ونقل له شُكر وتقدير أمير منطقة الرياض ونائبه -حفظهما الله- مؤكدًا أن ما قام به من عمل مشرّف يعكس أمانته استشعاره للمسؤولية الأمنية والاجتماعية.