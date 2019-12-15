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بالفيديو.. آخر ظهور لأشهر مؤذن برابغ يتلو القرآن الكريم قبل لحظات من وفاته

بالفيديو.. آخر ظهور لأشهر مؤذن برابغ يتلو القرآن الكريم قبل لحظات من وفاته
نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو آخر ظهور لمؤذن مسجد حي النعيم بمحافظة رابغ ، الشيخ نهار بن حاجي البلادي قبل لحظات من صعود روحه إلى بارئها .

وأظهر الفيديو المؤذن الذي شغفت بصوته قلوب أهالي حي النعيم إذ ظل يرفع نداء الحق طوال 40 عام ارتبط فيها صوته بوجدانهم .

وحتى اللحظات الأخيره قبل وفاته الأربعاء الماضي ، أبان الفيديو الشيخ “البلادي ” وهو يتلو القرآن الكريم بصوته العذب على فراش المرض .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو المؤثر ، مجددين الرواية العجيبة عن إتقانه للقرآن الكريم قراءة ً وتلاوةً رغم كونه أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا يعرف قراءة كتاب آخر سوى كتاب الله –عز وجل – .

وأرجعوا ذلك إلى دعاء الكفيف الذي أوصله “البلادي ” للمسجد ، فدعا له بنور البصيرة ، حتى أخذ البلادي ينهل من القرآن الكريم ، وظل قارئاً له حتى آخر لحظة قبل وفاته عن عمر يناهز الـ 95عام .


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