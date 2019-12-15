زوجة شقيق عمر البشير تحاول تسميم ضباط.. وصدور أمر بضبطها

الخرطوم(صدى):

تتوالى الأحداث في السودان؛ حيث أمرت نيابة بحري اليوم الأحد، بضبط السيدة نور الهدى محمد الشفيع زوجة عبد الله البشير شقيق المخلوع والمتحفظ عليه بسجن كوبر،وذلك لاتهامها بالشروع فى القتل.

وتواجه نور الهدى تهمة محاولة تسميم ضباط بالسجن، بدس مواد سامة داخل أطعمة أرسلتها لهم مع سائقها الخاص، الذي اعترف أمام السلطات بانها أرسلته مع نوعين من الطعام واحد لزوجها والآخر حددته له ” طبق من القراصة ” طلبت منه تسليمه للضباط”.

وفي السياق نفسه، كشفت تقارير صحافية أنه قد تكون للجريمة علاقة بمحاولة تهريب زوجها الفاسد من السجن، والذي تتهمه دوائر عديدة بسرقة مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب.