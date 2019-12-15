صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة بمخيم الزعتري تقدم اكثر من 13 الف وصفة طبية للاشقاء السوريين  

محمد السعران(صدى):

قامت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية من خلال الصيدلية التابعة لها في مخيم الزعتري خلال اشهر نوفمبر من العام 2019م بصرف 13463 وصفة طبية بواقع 33421 صنف من الادوية والمستلزمات الطبية لكافة الفئات العمرية من الاشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوا العيادات السعودية خلال هذا الشهر .

واوضح حمزة العوض مسؤول الصيدلة ان عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة عملت على تأمين المرضى من الأشقاء اللاجئين السوريين الذين راجعوها بكل المستلزمات العلاجية و الدوائية على اختلاف حاجتهم وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية ، منوهاً الى ان عمل الصيدلية يسير بشكل منظم ،وذلك لضمان حصول كل مستفيد من الاشقاء اللاجئين السوريين على العلاج المناسب لحالته المرضية بكل يسر وسهولة ، مشيراً الى انه وبحمد لله تتوفر في الصيدلية كل المتطلبات الدوائية التي يحتاجها الشقيق السوري وأفراد اسرته سواءاً اليومية او الدورية .

من جانبهم عبر الاشقاء السوريين المستفيدين من الخدمات الطبية التي تقدمها عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم الزعتري عن مدى رضاهم على جودة الخدمات التي تقدم داخل العيادات وتوفير الادوية التي يحتاجونها بشكل مستمر ، سائلين الله ان يحفظ المملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –حفظهم الله – والشعب السعودي الكريم من كل سوء ومكروه .