الطريقة المثلى للرد على الزوج المتنمر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحدث التنمر في الحياة الزوجية بشكل من أشكال الإساءة والإيذاء الموجه من قبل الزوج أو الزوجة تجاه الطرف الآخر، مثل سخرية أحد الطرفين من الآخر ويهينه ولا يحترمه، ويتعمد مخالفة رأيه وتسفيه عقله أمام الآخرين أو لوحدهما.

وأكد خبراء، أنه لابد من المصارحة والمكاشفة بين الزوجين ومنذ بداية حياتهم الزوجية، فإن شعر أحد الطرفين أن هناك تنمراً قد وقع عليه فمن الضروري الجلوس والاتفاق على آليات مناسبة لطريقة إدارة الحياة المشتركة بينهم.

ويجب اعتماد ثقافة الرحمة والمحبة والاحترام والتقدير والتفهم بين الزوجين بشتى الوسائل والسُبل، وإن تطورت الأمور نحو الأسوأ فلابد من تدخل مصلح بينهما واللجوء إلى مستشار أسري ليرشدهما إلى طريق الحل، وإن لم يجد ذلك نفعاً وبدأ المتنمر بالتمادي فالفراق حينها هو الحل السليم.