بلهندة ينضم لإحدى فرق الدوري السعودي بعد مغادرة ناديه التركي

طلال الغامدي(صدى):

يرغب المغربي يونس بلهندة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطا سراي التركي، في الانضمام لإحدى فرق الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن بلهندة يريد مغادرة ناديه التركي، بعد تكرار الصفارات من الجماهير التركية ضد اللاعب الدولي المغربي، في الآونة الأخيرة.

ويعد نادي النصر هو الأقرب لضمّ بلهندة، وذلك بتواجد مواطنيه نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، في صفوف العالمي، ما يقرب انضمامه للعالمي.