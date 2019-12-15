بلهندة ينضم لإحدى فرق الدوري السعودي بعد مغادرة ناديه التركي
يرغب المغربي يونس بلهندة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي جالطا سراي التركي، في الانضمام لإحدى فرق الدوري السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن بلهندة يريد مغادرة ناديه التركي، بعد تكرار الصفارات من الجماهير التركية ضد اللاعب الدولي المغربي، في الآونة الأخيرة.
ويعد نادي النصر هو الأقرب لضمّ بلهندة، وذلك بتواجد مواطنيه نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله، في صفوف العالمي، ما يقرب انضمامه للعالمي.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1548 ] نشر منذ 54 دقيقة
طريقة ينضحك فيها على انديتنا.
ااسماسرة ينشرون اشاعة ان اللاعب بيروح لنادي محدد ويسوون هاشتاق للاعب وبعدها يسوون باسم النادي المنافس يطالب بنفس اللاعب (طبعا يشتغلون بحسابات وهمية) الى ان يكبر التاق وبعدها يجونك المهبل من الجماهير يضغطون ادارات انديتهم يطالبون باللاعب وعدم السماح له باللعب للنادي المنافس وادارات الاندية خفيفة عاد يجيك اي نادي مغفل ويتعاقد معاه ب20 او 30 مليون ريال وبالاخر يطلع اللاعب مقلب وما يسوى حتى 100 الف ريال.
هذا اللي جالس يحصل وتعال شف كم الصرف من الملايين الين وصلت مليارات.