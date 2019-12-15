القيادة تعزي رئيس النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش

الرياض(صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية النيجر وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب النيجري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : ” علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكراً للجيش النيجري، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية النيجر الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، أنه سميع مجيب”.