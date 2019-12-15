وظائف على بند الأجور والمستخدمين بـ «تعليم الشمالية»

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، عن بدء استقبالها لـ طلبات المتقدمين لوظائف بند الأجور والمستخدمين، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

۱- أن يكون سعودي الجنسية.

۲- أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

۳- أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق

” في حالة الترشيح المبدئي يجب إحضار مشهد من الأدلة الجنائية ” .

٤- أن يكون لائقًا طبيًا سليم الحواس ولا يوجد لديه ما يعيقه عن أداء العمل.

5- حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد.

6- أن يكون من المسجلين على نظام ” ساعد ” بوزارة الخدمة المدنية.

۷- أن لا يكون متقاعدًا من القطاع الحكومي.

8- الاطلاع على ضوابط وآليات المفاضلة للترشيح.

أما للمتقدمين على وظيفة (” سائق ” إضافة إلى الشروط السابقة :

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (۱۸) سنة.

– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.

وأشارت إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف، سيكون 30 / 4 / 1441 هـ، وللتقديم ولمعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا