« السراج»بين أوهام «أردوغان» و«تميم» والجيش الليبي يدمر مواقع على صلة بإتفاقه مع تركيا

طربلس(صدى):

يواصل فايز السراج رئيس الحكومة الليبية جولاته المكوكية بين قطر وتركيا طالباً الدعم الوهمي بينما ، بينما يترك خلفة العمليات العسكرية مشتعلة في طرابلس ..

وبينما تعهدت تركيا بالتعاون الأمني مع حكومة الوفاق ، لم تنل العاصمة الممزقة طرابلس سوى تواصل الإشتباكات وتهديد المدنيين وتخزين معدات خطرة من الأسلحة والذخائر بجانب السكان !

وأكدت وسائل إعلام أن اشتعال المشهد في العاصمة طرابلس يؤكد أن تعهدات تركيا بإرسال قوات إليها مجرد وعود .

كما أكدت أن المواقع التي استهدفها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في مدينة مصراتة على صلة بالاتفاق المثير للجدل الذي أبرمه فائز السراج، رئيس حكومة “الوفاق”، مع تركيا حديثاً .

ورصدت مطالب الجيش الليبي برفض تخزين تلك الزخائر الخطرة التي لا تمثل إلا صفقات تجار السلاح مع قادة الميلشيات الإرهابية ، مطالبة بإبعادها عن الأهالي المسالمين .