النصر يناشد اتحاد الكرة بالحكام الأجانب طوال الموسم 

نواف السالم(صدى):

منح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا الفريق إجازة، وذلك بعد مواجهة التعاون الدورية، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب الفئات السنية بمقر النادي وذلك للدخول في التحضيرات الفنية لمواجهة الفريق الخميس القادم أمام العدالة.

ومن المقرر أن المهاجم المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله سيعود مجددا بعد انتهاء فترة إيقافه، في الوقت الذي طمأن مهاجم النصر عبدالفتاح آدم جماهير ومحبي الفريق على وضعه الصحي.

وخصصت إدارة النصر مكافآت مالية بعد الفوز على التعاون على أن تتضاعف المكافآت المالية في حال استمرار الانتصارات، كما رفعت إدارة النصر خطابا رسميا لاتحاد القدم لتكليف جميع مباريات الفريق الأول في الدوري إلى حكام أجانب سواء المباريات التي تقام في الرياض أو خارجها.