بالفيديو.. 32 تمريرة بين أقدام نجوم الهلال تشل حركة الترجي !

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو مهارة فائقة لنجوم الزعيم خلال لقاءه أمس السبت أمام الترجي والذي انتهي بفوز نظيف بعد هدف الفرنسي بافيتتمبي جوميز .

وأظهر المقطع 32 تمريرة للاعبي الهلال لم تفلت فيها الكرة من أقدامهم وسيطرة تامة على الملعب وكأنه كان خالياً عليهم ، حتى وصلت الكرة لمرمى الترجي .

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو العجيب الذي أظهر الفن والمتعة والثقة في مشهد سيُدرس للأجيال .

ونجح الهلال امس في تخطي أولى مباريات كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي وسيلتقي بطل آسيا مع فلامنغو البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل .