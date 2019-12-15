بالفيديو.. 32 تمريرة بين أقدام نجوم الهلال تشل حركة الترجي !
وثق مقطع فيديو مهارة فائقة لنجوم الزعيم خلال لقاءه أمس السبت أمام الترجي والذي انتهي بفوز نظيف بعد هدف الفرنسي بافيتتمبي جوميز .
وأظهر المقطع 32 تمريرة للاعبي الهلال لم تفلت فيها الكرة من أقدامهم وسيطرة تامة على الملعب وكأنه كان خالياً عليهم ، حتى وصلت الكرة لمرمى الترجي .
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيديو العجيب الذي أظهر الفن والمتعة والثقة في مشهد سيُدرس للأجيال .
ونجح الهلال امس في تخطي أولى مباريات كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي وسيلتقي بطل آسيا مع فلامنغو البرازيلي، حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس يوم الثلاثاء المقبل .
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