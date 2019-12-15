خطأ غريب يسبب أزمة لأغلى سيارة في العالم

لندن(صدى):

أقدم الملياردير البريطاني غريغور فسكن، على رفع قضية ضد بائع سيارة فيراري “250 جي تي أو” ، الأمريكي بيرنارد كارل، قائلًا أنه باع له السيارة في 2017 من دون ناقل الحركة الأصلي، وكان ثمنها 44 مليون دولار.

وكان ناقل الحركة الأصلي بحوزة طرف ثالث عندما اشتراها فسكن، وأن ناقل حركة آخر تم إدراجه في السيارة الرياضية؛ بينما في 2017، وافق كارل على جلب ناقل الحركة الأصلي لفسكن، لكنهما اختلفا على مبلغ 25 ألف دولار إضافية طالب بها كارل.

وقرر فسكن الآن بعد بيعه السيارة مقاضاة كارل لأنه اشترى سيارة “من دون ناقل الحركة الأصلي”، الذي يرفع قيمة السيارة كثيرا؛ حيث ستجري محاكمة قريبا لتحدد صاحب الحق بين الاثنين، وقيمة التعويضات إن وجدت.