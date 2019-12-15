بالبيد يهدي المملكة ( ثالث) مسابقة تونس العالمية للقرآن

بدر الحارثي(صدى):

حصد ممثل المملكة الشاب عبدالرحمن بن عبدالله بالبيد جائزة المركز الثالث في مسابقة تونس العالمية للقرآن الكريم وتجويده وتفسيره والتي أقيمت بجامع الزيتونة المعمور وشارك فيها متسابقون مثلوا 21 دولة.

بالبيد والذي شارك بعد ترشيحه من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد هو أحد طلاب جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة ، وحصد المركز الثالث في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كاملاً مع تفسيره) في فعاليات الدورة الـ 17 لمسابقة “جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده” والتي حملت اسم دورة “الإمام الحسن بن خلف بن بليمة القيرواني” .

من جهته قال رئيس جمعية خيركم بجدة المهندس عبدالعزيز حنفي أن بالبيد وجميع طلاب خيركم الذين شاركوا في المسابقات المحلية والدولية هم نتاج مجهودات جبارة وبرامج مكثفة من أهمها حلقة المسابقات التي أطلقتها الجمعية قبل سنوات ليكون لدينا طلاب متقنين يمثلون المملكة في كافة المحافل العالمية خير تمثيل ، مهدياً هذا النجاح لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولكافة أبناء هذا الوطن الغالي.