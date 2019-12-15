حيوان الرنة يحتفل بتسجيله هدفا بوصلة رقص ملفتة 

باريس(صدى):

أظهر مقطع فيديو حيوان الرنة وهو يلعب بكرة قدم قبل أن يسجل هدفاً ويحتفل بعدها بفاصل من الرقص، مما أثار ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا.

وعلقت الفتاة التي نشرت مقطع الفيديو، قائلة: “رقصة صغيرة قدمها حيوان الرنة عندما سجل الهدف”.

وانهالت التعليقات الطريفة على مقطع الفيديو، وجاء من بينها الحساب الرسمي للرابطة الفرنسية لكرة القدم الذي عقب على المقطع، قائلا: “هذا هو الحال حينما يكون اليوم به الكثير من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي”.