حقيقة فيديو محاولة اغتيال رئيس مجلس الأمة الكويتي

خالد الظفيري(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، اليوم الأحد، حقيقة الفيديو المتداول عن محاولة اغتيال رئيس مجلس الأمة الكويتي؛ لتنفي هذا الأمر جملةً وتفصيلًا.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏ما يتداول بعنوان ” محاولة إغتيال رئيس مجلس الامة الكويتي ” غير صحيح, والفيديو لإستعراض عسكري وهمي لهيئة الحرس الأميري في معرض الخليج للدفاع والطيران بالكويت ” .