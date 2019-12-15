بالصور.. كفى تحتفي بأكاديميتها الرياضية.. وتوقع شراكة لدعم أنشطتها

نايف السالم(صدى):

أقامت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة مساء أمس الحفل السنوي لأكاديمية “كفى” الرياضية ، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالله بن داوود الفايز وعدد من المهتمين بالشأن الخيري والاجتماعي .

وجرى خلال الحفل تقديم عرض وثائقي عن الأكاديمية وما تقدمه من مناشط تستثمر أوقات فراغ الشباب عبر مزاولة الرياضة بأنواعها كافة، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين الشباب والعناية بالموهوبين والارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية .

عقب ذلك تطرق رئيس مجلس إدارة جمعية “كفى” الأستاذ عبدالله بن داوود الفايز لما تشكله المخدرات من أخطارٍ جسيمة تفتك بالأمة وتفكك المجتمعات إلى جانب نشرها العديد من الأمراض والأوبئة وتدمير الاقتصاد وأضرارها بالأسر وخللة بنيتها الاجتماعية .

وأشار إلى أن الفراغ هو أحد أكبر المسببات لوقوع أغلب الشباب والأبناء في هذه الآفة المدمرة ، وقال : بما أن للرياضة والترفيه الهادف الدور المهم في بناء شخصية الشباب وسلوكه وملئ أوقات فراغه بما يعود عليه بالنفع والفائدة في حياته ومستقبله ، جاءت فكرة مبادرة أكاديمية ” كفى ” لاستهداف الشباب وتوفير بيئة رياضية آمنة من مخاطر التدخين والمخدرات .

ثم جرى استعراض مهارات بعض اللاعبين ، ومجهودات سفراء أكاديمية “كفى” الرياضية .

أثر ذلك جرى توقيع الاتفاقية الإستراتيجية لرعاية أنشطة وبرامج أكاديمية “كفى” الرياضية بين الجمعية وشركة البيك للأنظمة الغذائية ، وفي ختام الحفل كرم الفايز الجهات الداعمة لأعمال ومناشط الجمعية .