بالصور.. إطلاق شانجان السفن 2020 في معرض السيارات بالمملكة

الرياض(صدى):

أزاحت شركة شانجان الصينية، الستار عن سيارتها الجديدة شانجان السفن 2020 تحت المدمجة في معرض السيارات السعودي الدولي 2019، والتي تتميز بتصميم حديث ومعاصر يتمتع بطابع ديناميكي متميز، مع مصابيح أمامية حادة وأضواء LED نهارية على شكل الأعين الثاقبة.

يأتي ذلك مع مصابيح خلفية جذابة ومرايا جانبية كهربائية إضافة إلى فتحة سقف، في فضلًا عن قاعدة عجلات 2535 ملم، وطول 4390 ملم مع عرض 1725 ملم وارتفاع 1468 ملم وجنوط 14 أو 15 إنش، أما المقصورة، فهي ذات تصميم عصري أنيق، حيث تأتي مع عجلة قيادة متعددة المهام مع نظام توجيه إلكتروني.

وتضم شاشة لمسية 7 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي تدعم البلوتوث والاتصال بالهواتف الذكية لاستخدامها عبرها، مع وجود مسند يد وسطي ومقاعد مريحة من القماش بلون بيج مميز بجانب عدة منافذ USB وضوء علوي أمامي للقراءة، ووسائد هوائية أمامية وأنظمة قياس ضغط الإطارات والحفاظ على الثبات؛ فيما الأسعار قبل الضريبة ٣٢،٩٠٠ ريال للفئة القياسية و٣٦،٩٠٠ ريال للفئة الكاملة.