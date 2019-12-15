القوات الجوية الملكية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت القوات الجوية الملكية باب التقديم على وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة .

وأوضحت وزارة الدفاع أن الوظائف المشمولة بالإعلان 61 وظيفة ، منها 57 وظيفة للرجال ، و 4 وظائف للنساء .

وحول موعد التقديم ، أبانت أنه يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد القادم الموافق (25/ 4/ 1441هـ)، وينتهي الساعة الرابعة (مساءً) يوم الخميس الموافق (29/ 4/ 1441هـ) ، ويمكن التقديم من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط التالي : هنا

كما يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي : هنا