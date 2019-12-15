«كانتي» يقرر الرحيل عن تشيلسي لرغبته في الانتقال لـ ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، لا يريد الاستمرار برفقة فريقه في الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ” كانتي ” يرغب في الانتقال إلى وجهة جديدة تمامًا، حيث يتطلع لخوض تحدّ جديد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن النادي الذي يريد الانتقال إليه، أفادت التقارير الصحفية أن ” كانتي ” يريد الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقة القوية مع مواطنه زين الدين زيدان.

وكان ” كانتي ” قد انتقل إلى تشيلسي من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك في صيف 2016 مقابل 36 مليون يورو، ويمتد عقده برفقة البلوز إلى صيف 2023.