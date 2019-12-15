«كانتي» يقرر الرحيل عن تشيلسي لرغبته في الانتقال لـ ريال مدريد
ذكرت تقارير صحفية أن نجم نادي تشيلسي الإنجليزي ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي، لا يريد الاستمرار برفقة فريقه في الموسم المقبل.
وأوضحت التقارير الصحفية أن ” كانتي ” يرغب في الانتقال إلى وجهة جديدة تمامًا، حيث يتطلع لخوض تحدّ جديد خارج الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعن النادي الذي يريد الانتقال إليه، أفادت التقارير الصحفية أن ” كانتي ” يريد الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل العلاقة القوية مع مواطنه زين الدين زيدان.
وكان ” كانتي ” قد انتقل إلى تشيلسي من صفوف نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك في صيف 2016 مقابل 36 مليون يورو، ويمتد عقده برفقة البلوز إلى صيف 2023.
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