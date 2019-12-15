بالصور.. نيسان تزيح الستار عن سيارتي سكايلاين اختباريتين

طوكيو(صدى):

تعتزم نيسان عرض العشرات من الطرازات المثيرة في معرض طوكيو للسيارات 2020 الشهر المقبل (10-12 يناير)، حيث تشتمل على اثنين من السيارات الاختبارية المثيرة للاهتمام.

الأولى.. سكايلاين 400R سبرينت الاختبارية: تعد تجسيد رياضي للسيدان التي تباع باسم إنفينيتي Q50 خارج اليابان، وتحتوي السيارة الاختبارية على تصميم قوي بما في ذلك مصدات جديدة وجناح خلفي ثابت وعتبات جانبية حادة، وبالإضافة إلى المظهر المستوحى، كمل حصلت على جنوط سوداء مقاس 20 بوصة، مع إطارات مخصصة للأداء تتميز بجدران جانبية خضراء، ويحصل الجسم على طلاء فضي أبيض بلمسات سوداء غير لامعة في السقف وغطاء المحرك.

الثانية.. سكايلاين ديلوكس أدفانسد الاختبارية: تتميز بطلاء أنيق بلونين يجمع بين اللون البني غير اللامع والفضي غير اللامع، بالإضافة إلى جنوط ألمنيوم جديدة بنفس الألوان، ومن الداخل، وجاءت بمقاعد جلدية عالية الجودة بلونين، ولا توجد تفاصيل إضافية، ولكن شارات السيارة تكشف حقيقة أنها تحتوي على محرك هجين، وبالمقارنة بالسيارة الاختبارية الأخرى، فإن هذه السيارة لديها فرصة أكبر لأن يتم إنتاجها.