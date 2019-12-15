حساب المواطن يوصح سبب توقف الدعم عن فتاة بعد الزواج
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن سبب توقف الدعم عن زوجة أحد المستفيدين بعد الزواج، لافتًا إلى أنه يجب تحديث الحالة بإضافتها كتابع لرب الأسرة ” الزوج ” .
وتساءل المستفيد: ” توقف الدعم بعد الزواج عن زوجتي علماً بأنني لا أحصل على الدعم من حساب المواطن فما السبب؟ “؛ ليجيب حساب المواطن: ” حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية ” متزوجة ” ستصبح حالة الأهلية لديها ” غير مؤهل “.
وأضاف: ” ولابد من إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه ” .
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