حساب المواطن يوصح سبب توقف الدعم عن فتاة بعد الزواج

حمود العنزي(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن سبب توقف الدعم عن زوجة أحد المستفيدين بعد الزواج، لافتًا إلى أنه يجب تحديث الحالة بإضافتها كتابع لرب الأسرة ” الزوج ” .

وتساءل المستفيد: ” توقف الدعم بعد الزواج عن زوجتي علماً بأنني لا أحصل على الدعم من حساب المواطن فما السبب؟ “؛ ليجيب حساب المواطن: ” حياك الله، في حال كانت الحالة الاجتماعية ” متزوجة ” ستصبح حالة الأهلية لديها ” غير مؤهل “.

وأضاف: ” ولابد من إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” الزوج ” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه ” .