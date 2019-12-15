بالفيديو ..لحظة بكاء «السيسي» تأثرا بطفل في منتدى شباب العالم

القاهرة(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة انفعال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع طفل عمره 12 عام خلال منتدى شباب العالم وبكائه فرحاً به وتأثراً برحلة كفاحه العظيمة .

وخلال الفيديو ، ألقى الطفل ” زين ” الشهير بـ “قاهر السرطان ” كلمته راوياً تجربة الجهاد والتحمل ورحلة الإيمان والأمل حتى تمكن من هزيمة المرض الخبيث.

ووجه الطفل رسالته للعالم مؤكداً أنه رفع شعار ” ألا يستسلم أبداً” ، قائلاً : إذا تمكنت من هزيمته أنا عمري 12 عام فإنه يمكنكم ذلك .

وبعد انتهاء الطفل من خطابه وسط تفاعل كبير من جمهور الحاضرين ، طلب منه الرئيس “السيسي ” مصافحته قائلاً : هل لي أن أصافحك ، ثم صعد على المسرح وصافح الطفل واحتضنه متأثراً به ، وسط تصفيق وتفاعل كبير .

الجدير بالذكر أن الطفل ” زين ” أثار تعاطف كبير من جانب الملايين في مصر مع إصراره وذويه على الشفاء وكان رمزاً دفع الجميع للتبرع لمستشفى السرطان .