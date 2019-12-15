بالفيديو ..لحظة بكاء «السيسي» تأثرا بطفل في منتدى شباب العالم
وثق مقطع فيديو لحظة انفعال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع طفل عمره 12 عام خلال منتدى شباب العالم وبكائه فرحاً به وتأثراً برحلة كفاحه العظيمة .
وخلال الفيديو ، ألقى الطفل ” زين ” الشهير بـ “قاهر السرطان ” كلمته راوياً تجربة الجهاد والتحمل ورحلة الإيمان والأمل حتى تمكن من هزيمة المرض الخبيث.
ووجه الطفل رسالته للعالم مؤكداً أنه رفع شعار ” ألا يستسلم أبداً” ، قائلاً : إذا تمكنت من هزيمته أنا عمري 12 عام فإنه يمكنكم ذلك .
وبعد انتهاء الطفل من خطابه وسط تفاعل كبير من جمهور الحاضرين ، طلب منه الرئيس “السيسي ” مصافحته قائلاً : هل لي أن أصافحك ، ثم صعد على المسرح وصافح الطفل واحتضنه متأثراً به ، وسط تصفيق وتفاعل كبير .
الجدير بالذكر أن الطفل ” زين ” أثار تعاطف كبير من جانب الملايين في مصر مع إصراره وذويه على الشفاء وكان رمزاً دفع الجميع للتبرع لمستشفى السرطان .
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